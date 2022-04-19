7 способов найти общий язык и подружиться со Скорпионом

Вадим Карасев

Скорпионы — люди, с которыми ни дружба, ни любовь не являются простыми. С ними важно вести себя правильно, чтобы не нарваться на грубость. Заслужить их уважение крайне непросто, а потерять его очень легко.

Да, Скорпионы относятся к самым ревнивым и самым мстительным Знакам Зодиака, но это не значит, что они токсичны. Порой с ними бывает очень нелегко, но эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что понравиться им и построить с ними здоровые отношения или крепкую дружбу действительно возможно.

Делайте Скорпиону комплименты

Это универсальный совет, который можно использовать для произведения положительного впечатления на представителей любых Знаков Зодиака, однако, со Скорпионами ситуация несколько иная. Дело в том, что если не делать комплиментов вовсе, вы можете показаться им какими-то странными или недружелюбными. Не упускайте возможности похвалить их за что-то, дабы показать им, что с вами все в полном порядке. Главное, чтобы вас не уличили в неискренности и лести. Если Скорпион поймет, что вы его обманываете и пытаетесь им манипулировать, не ждите от него добра и открытости в ответ. Ваши отношения будут разрушены.

Не критикуйте этого человека

Скорпионы терпеть не могут, когда их кто-то критикует. Особенно это касается тех, кто младше них. Представители данного Знака следуют иерархическим правилам, поэтому никогда не принимают критику со стороны того, кто ниже их по социальному уровню, званию, младше возрастом. Вы можете начать подчиняться Скорпиону, но такие отношения не доставят вам удовольствия. Эти люди не против равенства, но категорически против того, чтобы вы пытались взять над ними верх. Это им точно не понравится.

Отдавайте Скорпиону себя на сто процентов

Полная самоотдача будет вознаграждена. Скорпионы очень любят, когда новая вторая половинка или новый друг с самого начала показывают искреннее желание быть рядом, помогать, оказывать психологическую поддержку. Так вы заслужите уважение и доверие Скорпиона максимально быстро. Да, придется потратить много сил, но зато этот человек будет вам доверять беспрекословно. Если же вы постараетесь проявлять осторожность и не будете посвящать себя Скорпиону, то процесс сближения существенно замедлится.

Не переходите ему дорогу

Если вы в процесс построения дружеских или любовных отношений, либо вы уже в них состоите и вас все устраивает, то нужно помнить о том, что Скорпионы не забывают даже малых обид и негативных поступков. Это очень злопамятные люди, которые могут отомстить вам в самый неподходящий для вас момент. Скорпион обязательно найдет способ вас проучить. Проблема в том, что вам, вероятно, не захочется проглатывать обиду, поэтому вы можете ответить им грубостью. Так начнет копиться снежный ком, а круг обид замкнется. Отношения могут быть обречены на провал.

Скорпионы любят узнавать что-то новое

Особенно сильно любят они это делать посредством чтения книг и общения. Обсуждайте с ними прочитанные или непрочитанные вами книги, делитесь опытом, наблюдениями. Скорпионов очень легко можно увлечь духовными темами. Вот только тут сначала нужно будет узнать о том, во что они верят — в Бога, в силу природы или во что-то еще. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не оспаривайте их мировоззрение и не спорьте с ними о том, во что они верят. Так вы моментально перейдете в черный список и никогда не станете их другом.

Не задавайте Скорпиону много личных вопросов

Эти люди любят узнавать чужие тайны, но не особо спешат рассказывать всему миру свои собственные. Будьте учтивыми и осторожными в этом плане. Скорпион сам поведает вам о том, что он любит, а что нет, чем живет, во что верит. Если ему захочется. Он расскажет вас о себе много интересного. Главное — не напирать и ни в коем случае не надоедать Скорпиону вопросами о его прошлом.

Старайтесь проявлять оригинальность

Это больше важно для любовных отношений, но даже в простом общении это играет особую роль. Стрельцы — люди не от мира сего. Их мышление креативно, неординарно. Того же самого они ждут и от других людей. Если ваши идеи для отдыха или развлечений оставляют желать лучше, просто соглашайтесь с гениальностью идей Стрельцов. Это будет отличной альтернативой.