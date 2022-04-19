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Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов

Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов

Режиссер Александр Сокуров отказался представлять свой новый фильм "Сказка" на Каннском кинофестивале, несмотря на персональное приглашение организаторов (ранее стало известно, что в этом году Каннский кинофестиваль не будет принимать российскую делегацию из-за ситуации на Украине). Об этом пишет Национальная служба новостей.

Нет, конечно, нет. Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля,

— сказал Сокуров.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны, но известно, что это "фантастическая история" с полностью вымышленным сюжетом.

Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете,

— говорил Сокуров в интервью "Фонтанке".

Известно, что для съемок не привлекались деньги из российского государственного бюджета, а в фильме не занят ни один российский актер. Ранее сообщалось, что Сокуров намерен добиться премьеры "Сказки" на Каннском кинофестивале и собирался подавать заявку, об этом в конце марта сообщало агентство ТАСС. Однако уже тогда Сокуров отметил, что фильм Каннам может не подойти.

Совсем не обязательно, что этот фильм им понравится. Это исторический фильм, он сложный и для Европы, и для нас сложный, для всех,

— сказал режиссер.

"Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на свои источники писал, что Каннский фестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Картина Серебренникова "Жена Чайковского" в итоге попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет в этом году с 17 по 28 мая.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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