Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым

47-летняя актриса Алла Довлатова призналась, что была влюблена в известного ведущего. Артистка рассказала о любовной связи с Дмитрием Нагиевым. Тогда телеведущая не знала, что актёр был женат. Актриса сериала «Агент национальной безопасности» много лет проработала на радио вместе с Дмитрием Нагиевым. Они познакомились, когда Алла училась на первом курсе журфака. Девушка брала интервью у студентов театрального института, среди которых был будущий известный артист. По словам Довлатовой, Нагиев тогда был смешным, худеньким парнем с короткой стрижкой. Уже тогда он умел себя подать – сыпал шутками и анекдотами, был душой компании. Когда студентка собралась уходить, Дмитрий вызвался ее проводить, а на прощание попросил дать номер телефона. Алла не дала, но попросила его.Дмитрий Нагиев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказалось, что в то время Дмитрий уже был женат, но скрывал это. «Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!»» — поделилась воспоминаниями радиоведущая. Довлатовой так понравился голос Нагиева, что она дала его послушать своей начальнице. Так они стали работать вместе. Актер сериала «Физрук» продолжил активно ухаживать за юной журналисткой. И по-прежнему уверял, что холост. Однажды Алла позвонила ему, но трубку взял маленький мальчик. Девушка поняла, что это ребенок ее ухажера. Нагиев вновь ловко выкрутился, Довлатова поверила. Однако вскоре всё вскрылось. На выпускном спектакле Дмитрия Алла встретила его жену – Алису Шер. Та поблагодарила журналистку за то, что дала работу ее мужу. Оказалось, что они бедствовали и еле сводили концы с концами. «Весь мой интерес к нему как к мужчине тут же пропал. Мы остались друзьями. Он еще какое-то время пытался ухаживать, но я воздвигла между нами стенку», — объяснила Довлатова в интервью «7 дней».