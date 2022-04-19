Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым

Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым

Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
47-летняя актриса Алла Довлатова призналась, что была влюблена в известного ведущего. Артистка рассказала о любовной связи с Дмитрием Нагиевым. Тогда телеведущая не знала, что актёр был женат. Актриса сериала «Агент национальной безопасности» много лет проработала на радио вместе с Дмитрием Нагиевым. Они познакомились, когда Алла училась на первом курсе журфака. Девушка брала интервью у студентов театрального института, среди которых был будущий известный артист. По словам Довлатовой, Нагиев тогда был смешным, худеньким парнем с короткой стрижкой. Уже тогда он умел себя подать – сыпал шутками и анекдотами, был душой компании. Когда студентка собралась уходить, Дмитрий вызвался ее проводить, а на прощание попросил дать номер телефона. Алла не дала, но попросила его.
Дмитрий Нагиев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказалось, что в то время Дмитрий уже был женат, но скрывал это. «Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!»» — поделилась воспоминаниями радиоведущая. Довлатовой так понравился голос Нагиева, что она дала его послушать своей начальнице. Так они стали работать вместе. Актер сериала «Физрук» продолжил активно ухаживать за юной журналисткой. И по-прежнему уверял, что холост. Однажды Алла позвонила ему, но трубку взял маленький мальчик. Девушка поняла, что это ребенок ее ухажера. Нагиев вновь ловко выкрутился, Довлатова поверила. Однако вскоре всё вскрылось. На выпускном спектакле Дмитрия Алла встретила его жену – Алису Шер. Та поблагодарила журналистку за то, что дала работу ее мужу. Оказалось, что они бедствовали и еле сводили концы с концами. «Весь мой интерес к нему как к мужчине тут же пропал. Мы остались друзьями. Он еще какое-то время пытался ухаживать, но я воздвигла между нами стенку», — объяснила Довлатова в интервью «7 дней».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России
3 необычных обряда и ритуала у коренных народов России
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves
Новый трейлер представили к скорому приключению в Sea of Thieves
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series X | S
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Battlefield 2042 получит крупное обновление 4.0 уже завтра
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»
Никита Пресняков рассказал о трудностях участия в шоу «Маска»

Топ на сегодня

Елена Малышева скоро вернется на экраны
Елена Малышева скоро вернется на экраны
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Соединение Меркурия и Урана 18 апреля 2022 года: самый опасный понедельник апреля
Соединение Меркурия и Урана 18 апреля 2022 года: самый опасный
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года
Роман Жуков обиделся на своих детей
Роман Жуков обиделся на своих детей

Еще по теме

Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
Ольга Бузова попала в объятия Дмитрия Нагиева
Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели
42-летняя Алла Довлатова демонстрирует женственные формы