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Алла Пугачева устроила учиться детей в Израиле

Алла Пугачева устроила учиться детей в Израиле
Певица Алла Пугачева спешно покинула Россию. Артистка вот уже второй месяц живет в Израиле вместе с семьей. Певица сняла двухэтажную виллу в городе Кессария и, судя по ее свежему видео с празднования 73-го дня рождения, чувствует себя прекрасно на новом месте. Однако многие поклонники беспокоятся не об артистке и ее здоровье, а о будущем ее детей, которых так внезапно увезли в другую страну. Как известно, 8-летние Лиза и Гарри учились в престижной Первой московской гимназии во втором классе, где месяц обучения стоит 160 тысяч рублей за одного ребенка. Однако после весенних каникул звездные отпрыски в школу не вернулись, хотя Пугачева уверяла, что ее отпуск продлится лишь на время детских каникул.
Алла Пугачева с детьми и мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певица не спешит рассказывать о том, как она решила вопрос с обучением наследников, но выяснилось, что из элитной гимназии Лизу и Гарри все же не отчисляли: дети певицы до сих пор там учатся, но только всю программу проходят в онлайн. Также дочери и сыну артистки помогают репетиторы. Говорят, что звездные отпрыски окончат в таком формате второй класс, а уже к сентябрю примадонна привезет их в Россию.  Впрочем, есть и другие слухи о наследниках Аллы Борисовны. Якобы на самом деле они занимаются дистанционно, поскольку ни в одну из школ Израиля их не приняли, ведь пока Лиза и Гарри не знают иврита. Поэтому сейчас отпрыскам Пугачевой ничего не остается, как продолжать обучение по российской программе, параллельно осваивая местный язык, чтобы поступить уже в третий класс за границей, сообщает Семь дней.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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