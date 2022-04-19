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Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду

Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Модель Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы с весом. Блогер пожаловалась на проблемы с лишним весом. 26-летняя бизнеследи, владеющая сетью салонов красоты, призналась, что её фигура сильно изменилась за последние несколько месяцев. Светская львица оказалась в сложной ситуации: большая часть гардероба ей теперь мала. «Я настолько поправилась, что все думают, я в положении. А я просто нормальный человек, который расслабился и наслаждается жизнью без гастрономических ограничений. На меня не налезает уже половина моего гардероба, а за границей думают, что я из Бразилии из-за моих форм»,— честно призналась Решетова.
Беременная Анастасия Рештова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на то, что в моде бодипозитив и пышные формы, Анастасия собирается худеть. Дело в том, что из-за поплывшей талии она чувствует себя некомфортно. «Давайте вместе готовить своё тело к лету», — пишет Анастасия в Сети. Фанаты предположили, что заявления бывшей возлюбленной Тимати связаны с прогревом какого-нибудь марафона по похудению, но сама она говорит, что это не так. «Пока воздерживаюсь от этого искушения», — развеяла Решетова подозрения фанатов. Забавно, что другая бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова борется с ровно противоположной проблемой. Она выглядит экстремально худой, на грани анорексии. Некоторое время назад модель пыталась лечить эту проблему и мечтала хотя бы о паре лишних килограммов. Однако значительного результата ли процедуры с током, ни советы психолога не дали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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