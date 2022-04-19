Андрей Краткий: Бизнес для думающих

Вадим Карасев

Сегодня мы познакомимся с Андреем Кратким - духовным лидером компании - Grizzly PRO и ToGO. В настоящее время успешно инвестирует в различные проекты, но ранее Андрей покорял деловой мир. Когда люди слышат слово «бизнесмен», они представляют себе человека, которому очень повезло в жизни, или в жизни такого человека обязательно должен присутствовать помощник.

Андрей не из таких людей, он всего добился сам. А сейчас занимается системным предпринимательством, успешно завершил и продал не один бизнес, плотно занимается арендным строительством. Андрей Краткий всегда показывает своим клиентам реальность бизнеса без преувеличения или преуменьшения. Его стратегия заключается в том, чтобы делать бизнес для думающих людей.

Теперь Андрей рассказывает начинающим предпринимателям, как сделать так, чтобы ваши слова имели вес на рынке. Бизнесмены считают, что принцип успешного продвижения один – после выполнения любой задачи задумайтесь. Вы можете придумать много полезного, задавая вопросы самому себе. В своей работе Андрей уделяет большое внимание самообразованию. По его мнению, оно не должно прекращаться на всю жизнь.

Андрей, можно ли добиться успеха в бизнесе с нуля без посторонней поддержки?

Конечно! И делаю я это полностью самостоятельно. Я считаю, что достичь небывалых высот можно только в том случае, если вы сами прошли различные этапы развития собственного проекта от начала и до конца. Это именно то, что я сделал.

Какие проекты принесли больше всего результатов? Что лучше всего подходит для вас?

Аренда Grizzly PRO, ToGO. Но я не остановлюсь на достигнутом и продолжу свою деятельность в мире бизнеса. В настоящее время я успешно завершил и продал не один бизнес и сейчас активно занимаюсь арендным строительством.

Какой совет вы бы дали начинающим предпринимателям? Многих сейчас интересует вопрос, как успешно продвигать свой бизнес.

Моим любимым принципом в школе был: «Не спать, трудиться, делать деньги из воздуха и тратить их без усилий».

Что такое проект ToGO.ru?

С помощью этого приложения у вас есть возможность получить доступ к наиболее полному справочнику организаций, предприятий, компаний вашего города. Это очень удобно, ведь вся информация находится на одном портале. Преимущество приложения в том, что его легко установить на iPhone или Android. Люди часто сомневаются в релевантности данных. Уверяю вас, только актуальные контакты, адреса и телефоны! Это важно. По сути, это огромный офлайн-путеводитель с картой города с указанием различных скидок и акций в вашем городе. Навигация без пробок – это не миф, а реальность! Кому интересны скидки, их более 1000. Вечная проблема таксистов - найти вход в каждую организацию, ToGO решает эту проблему и многие другие: меню всех ресторанов, всех городских мероприятий!

Чем ToGO отличается от аналогичных приложений?

Вам нужно как минимум 5 минут находиться в этом приложении и вы все поймете! Мы говорили об актуальности, и я очень горжусь тем, что многие компании предлагают скидки именно на наши приложения. Для пользователей нашего приложения больше не проблема выбрать, куда пойти на выходных. Вы можете подписаться напрямую на любое агентство и получать персональные скидки от ваших любимых компаний. Также ToGO – находка для путешественников, все самые интересные достопримечательности можно увидеть, приехав в город, чтобы незабываемо провести время. Единственное сходство с конкурентами — это наличие карт города! Все выгодные предложения в вашем кармане, никакого спама.

Grizzly Pro тоже ваш проект?

Да. Для меня этот проект очень важен. Я считаю, что первое, на что люди должны обращать внимание при покупке компьютера, — это надежное антивирусное программное обеспечение. Grizzly защищает от троянов, блокировщиков экрана, программ-шпионов и программ с предварительной рекламой, программ-вымогателей и других распространенных и менее известных типов вирусов. При разработке антивируса Grizzly Pro особое внимание мы уделили скорости работы программы и снижению нагрузки на ПК. Поэтому, ориентируясь на потребности современных пользователей, нам удалось разработать уникальный программный продукт, сочетающий высокую степень надежности с низким потреблением ресурсов ПК. Мы продумали варианты для всех: Домашний, Бизнес, Профессиональный и Бесплатно.

Что насчет строительства?

Также есть очень важный проект в строительной отрасли – аренда опалубки. Аренда опалубки выгодна компаниям, которые периодически занимаются монолитным строительством или частным лицам, занимающимся строительством домов для личного пользования. В этом случае вам не нужно тратиться на дорогую конструкцию и не нужно беспокоиться о месте ее хранения. По сути, вы получаете нужное оборудование и возможность опробовать новые методы строительства зданий. Вы также можете арендовать большое количество аксессуаров. Огромным преимуществом является наличие собственного склада, благодаря которому мы оперативно комплектуем объект необходимым оборудованием, вне зависимости от его сложности. Наши ремонтные мастерские и современные производственные мощности гарантируют высочайшее качество опалубки. Чтобы сделать выбор, нужно всего лишь знать тип шаблона и его вид. Тогда наши специалисты сделают все за вас.

Контакты компании: https://instagram.com/andrei_kratkiy https://www.youtube.com/user/ZhenyaGamers