Артамонов проинспектировал строительство школы, больницы и детсада в Кисловодске

17:16 Автор: Варвара Комарова

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки в Кисловодск проинспектировал ход строительства и реконструкции социальных объектов в городе. Об этом сообщила пресс-служба палаты регионов.

Члены рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска, которую возглавляет Артамонов, посетили отреставрированный проспект Ленина, дворец спорта «Арена Кисловодск», строящийся корпус Центральной городской больницы, Старое озеро, школу и детский сад.

Как отметил Артамонов, необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию объектов из-за роста цен на стройматериалы. «Уверен, что руководство края оперативно справится с этой задачей. Региональная и муниципальная власти на Ставрополье работают слаженно. Это позволяет видеть существенные изменения не только в Кисловодске, но и по всему региону Кавказских Минеральных Вод», — сказал сенатор.

Он также принял участие в совещании в администрации Кисловодска, на котором обсуждались технические вопросы создания особой экономической зоны, в частности, связанные с разработкой проекта планировки, водоснабжения и прочего.

В Ставропольском крае идет работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Особую экономическую зону планируется расположить в Кисловодске («Солнечная долина»), Железноводске (гора Развалка) и Пятигорске, напомнили в пресс-службе Совфеда.

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