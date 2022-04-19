Бастрыкин поручил расследовать обстрел больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети

22:47 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следователям поручено собрать доказательственную базу для привлечения виновных к уголовной ответственности. По данным МВД ЛНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил изучить высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в интервью, которое он дал одному из западных СМИ. По информации СКР, в интервью Зеленский говорит «о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией» и достижении договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

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