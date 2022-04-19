Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi

Вадим Карасев





Два хита SEGA могут получить перезапуск — это игры Jet Set Radio и Crazy Taxi. Такую информацию сегодня сообщил авторитетный портал Bloomberg, со ссылкой на свои источники.

По информации Bloomberg, перезапуск игр Jet Set Radio и Crazy Taxi будет разработан в рамках концепции SEGA Super Game. Это будут высокобюджетные проекты, которые должны приносить рекордную прибыль в долгосрочной перспективе. Отмечается, что SEGA при разработке таких проектов вдохновляется успехами Fortnite.

На данный момент нет информации о том, как будут выглядеть обновленные Jet Set Radio и Crazy Taxi, и каким образом SEGA планирует долго зарабатывать на этих проектах. Bloomberg отмечают, что Crazy Taxi сейчас находится на более продвинутой стадии разработки, и она может выйти в 2024-2025 году.