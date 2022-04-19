Борис Титов рассказал о «правильном» импортозамещении

20:32 Автор: Дмитрий Литвинов

Суть «правильного» импортозамещения не в том, чтобы абсолютно все делать самим, а в том, чтобы обеспечивать максимальную добавленную стоимость внутри страны, рассказал «Парламентской газете» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению Титова, нужно не продавать металл, покупая саморезы, не продавать полимеры, покупая готовый штампованный пластик, и так далее. А использовать с умом то, что нам дано. Другое важное направление — производство средств производства, то есть оборудования и станков, хотя бы частично. И, конечно, обеспечение страны качественным семенным материалом для агропрома. «Это базовый уровень, которого в импортозамещении надо было достичь уже давно, а сейчас нам приходится решать и эти запоздалые проблемы, и одновременно восстанавливать цепочки поставок, разорванные отнюдь не по экономическим причинам», — отметил Титов.

При всей своей важности импортозамещение не должно быть фетишем, добавил Борис Титов. В мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивает себя всем, что требуется современному потребителю. «Не надо замыкаться в себе, — сказал бизнес-омбудсмен. — Потребители должны находиться и за пределами страны, иначе себестоимость продуктов будет очень высокой. Нам предстоит возвращаться в мировую кооперацию — но уже в новом качестве».

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

Читайте также:

• Абрамов: Уход крупных компаний из России дает шанс местным предпринимателям • Изымать заброшенные сельхозземли предлагают по ускоренной процедуре

#бизнес #санкции

Ещё материалы: Борис Титов

51