Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Борис Титов рассказал о «правильном» импортозамещении

Борис Титов рассказал о «правильном» импортозамещении

20:32  Автор: Дмитрий Литвинов



Суть «правильного» импортозамещения не в том, чтобы абсолютно все делать самим, а в том, чтобы обеспечивать максимальную добавленную стоимость внутри страны, рассказал «Парламентской газете» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению Титова, нужно не продавать металл, покупая саморезы, не продавать полимеры, покупая готовый штампованный пластик, и так далее. А использовать с умом то, что нам дано. Другое важное направление — производство средств производства, то есть оборудования и станков, хотя бы частично. И, конечно, обеспечение страны качественным семенным материалом для агропрома. «Это базовый уровень, которого в импортозамещении надо было достичь уже давно, а сейчас нам приходится решать и эти запоздалые проблемы, и одновременно восстанавливать цепочки поставок, разорванные отнюдь не по экономическим причинам», — отметил Титов.

При всей своей важности импортозамещение не должно быть фетишем, добавил Борис Титов. В мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивает себя всем, что требуется современному потребителю. «Не надо замыкаться в себе, — сказал бизнес-омбудсмен. — Потребители должны находиться и за пределами страны, иначе себестоимость продуктов будет очень высокой. Нам предстоит возвращаться в мировую кооперацию — но уже в новом качестве».

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

Читайте также:

• Абрамов: Уход крупных компаний из России дает шанс местным предпринимателям • Изымать заброшенные сельхозземли предлагают по ускоренной процедуре



#бизнес #санкции

Ещё материалы: Борис Титов


51
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости — пилюля от грусти
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости —
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек
Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек
Ксения Бородина назвала экс-супруга бесчеловечным
Ксения Бородина назвала экс-супруга бесчеловечным
Артамонов проинспектировал строительство школы, больницы и детсада в Кисловодске
Артамонов проинспектировал строительство школы, больницы и детсада в

Топ на сегодня

Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым

Еще по теме

Титов призвал приравнять год в СИЗО к двум годам в колонии
"Правое дело" теперь Партия роста
Титов объяснил предложение обложить сбором импортное вино
России предложили перейти с нефтяной на молочную зависимость