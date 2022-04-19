Дана Борисова поужинала с повзрослевшей дочерью в ресторане

Телеведущая Дана Борисова поделилась фото с 14-летней дочерью Полиной, с которой они месте посетили ресторан. Дана Борисова разместила в личном микроблоге свежее фото с дочкой Полиной. Светская львица светились довольной улыбкой. Борисова отметила, что возле ее дома открыли новый ресторан. И телеведущая решила сводить дочку в заведение, чтобы накормить всем самым лучшим. Компанию им составил домашний питомец Мишель. После сытного ужина Борисова вместе с наследницей сделали памятное фото. Полина улыбалась. А от этого счастлива была ее мама.Дана Борисова с дочерью Полиной «Сходили вечером в ресторан, рядом с нашим домом. Полина заказала себе все самое изысканное 🧆🍽, я то тоже попросила принести мне равиоли с уткой 🦆, но их полностью проглотила Мишель из моих рук 😝🤦🏻‍♀️. Ну а как вы хотите ? Всегда жила по принципу ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ 👍 слышали о таком ?😇», - прокомментировала фото Борисова.Дана Борисова с дочерью Полиной «Как две красивые сестрички ♥️», «Как подружки», «Дана, вы как девочка! Хорошенькая!», «Полина стала такая красавица, нереально харизматичная, чувствуется влияние мамы, уверенность в себе ❤️», «Вы как сестренки🤗🌸», «Дана, вы как девочка! Хорошенькая!», - осыпали комплиментами Дану и Полину поклонники. Кстати, телеведущая не боится того, что наследница уедет на учебу за границу. Напомним, ранее Дана Борисова решилась на косметологическую операцию. Телеведущая сделала себе подтягивающие нити. Знаменитость отметила, что маски с фруктами и овощами ей больше не помогают.