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Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках

Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Актер и депутат Дмитрий Певцов рассказал, как наткнулся на запрещенные вещества в своем доме. Дмитрий Певцов объяснил журналистам ситуацию с обращением в полицию из-за обнаруженного им подозрительного свертка. Как выяснилось, накануне актер случайно нашел в своем подъезде «закладку», предположительно оставленную дилером. Сразу после того, как Певцов понял, что это за находка, он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Артист рассказал, что выполнил свой гражданский долг. «Все хорошо. Все приехали быстро. Я активный гражданин»,— рассказал Певцов.
Подозрительный сверток был отправлен на экспертизу. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на комментарий Дмитрия.
Дмитрий Певцов - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) За несколько дней до этого в СМИ попал тревожный слух о том, что Певцов стал жертвой избиения. Сообщалось, что актер сильно пострадал во время поездки за границу. Однако Дмитрий опроверг информацию о полученных травмах и сообщил, что последние недели не покидал Россию. Напомним, что Дмитрий является не только артистом «Ленкома», но и развивает политическую карьеру. Год назад он получил работу в Госдуме. Многие ждали, что после этого Певцов уволится из театра и окончательно сменит профессию, однако пока что ему удается совмещать два дела.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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