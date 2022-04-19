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Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей

Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев стремится быть идеальным отцом. Своими принципами воспитания он поделился в Телеграм-канале. Дмитрий Шепелев год назад стал многодетным отцом. Его жена, дизайнер Екатерина Тулупова, родила ему сына Тихона. От отношений с Жанной Фриске он уже воспитывал сына Платона. Кроме того, свою падчерицу Ладу, наследницу супруги, он тоже называет дочкой. Журналист старается вдумчиво подходить к воспитанию своих детей, частенько рассуждая о разных подходах в педагогике на страницах своих социальных сетей. Пока Шепелев пытается соблюдать баланс между строгостью и свободой.
Платон Шепелев Он не скрывает, что ему хочется контролировать жизнь детей, но понимает пагубность такой родительской строгости. «В конце концов, это их жизнь, которая, в первую очередь, должна нравиться им, а не родителям», — рассудил о детях Дмитрий Шепелев в своем телеграме. Ведущий также показал счастливые мгновения из жизни старшего сына Платона, поймав в кадр полет ребенка с бортика бассейна в воду. На фото наследник звезд по-мальчишески счастлив и беззаботен.
Платон Шепелев «Стараюсь выйти на новый уровень родительского мастерства, который заключается в том, чтобы  научиться принимать желания ребенка, порой даже, совершенно безумные: сегодня буду спать без одеяла; зацени мой стиль, шнурки на левой ноге завязал, а на правой не буду; покрашу волосы в синий; и не вмешиваться со своими вонючими советами, а дать ему пережить свой опыт. - признался Шепелев. - Ну вы же знаете, как иногда хочется сказать «слушай, ну что за бред, это тупо». А правильно будет сдержаться и сказать «ну, а почему нет, попробуй!» Ранее, выгуливая со старшей дочерью собак, Дмитрий поделился их диалогом. «Лада говорит: «Хочу быть умной. Потому что я сильная и красивая, не хватает только умной быть. А тебе чего не хватает?» «У меня всё есть»,- отшучиваюсь я. «Умный, сильный и красивый. Я всё собрал». «Только какашки собачьи ты не собрал» - быстро ставит меня на место девочка. Очень метко она шутит и очень смешно ❤️», рассказал Шепелев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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