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Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта

Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
68-летняя актриса Елена Проклова призналась, что после инсульта у нее осталась гематома «размером с яйцо». В начале 2022 года стало известно о госпитализации Елены Прокловой в реанимацию. Разбитую инсультом актрису еле откачали врачи. Спустя четыре месяца звезда шокировала подробностями болезни. Елена Проклова призналась, чувствует себя просто ужасно. «Инсульт у меня случился в ночь с 1 на 2 января в поезде, когда я ехала на гастроли в Питер. Я проснулась с дикой головной болью, рвотой, у меня шла пена изо рта», — начала она свою исповедь. Кое-как она смогла выйти на перрон, коллеги под руки довели ее до отеля. Елена Игоревна все время жаловалась на слабость, ей постоянно хотелось спать. Но стоило ей заснуть, как в момент пробуждения становилось еще хуже.
Елена Проклова архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Ей вызвали неотложку. Врач заподозрил инсульт и посоветовал лечь в больницу. Но у артистки были спектакли, и она ответила отказом. «Сейчас понимаю, что это, наверно, глупость», — призналась она в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Актриса во время выхода на сцену положила в рукава множество платочков. В них ее рвало пеной прямо во время спектакля. Но зрители ничего не подозревали. Проклова в критические моменты закрывалась веером. Вернувшись с гастролей в Москву, актриса показалась знакомому специалисту. Тот предложил положить ее в хорошую больницу, но она вновь отказалась. «Я до 10-го числа пролежала дома. Как потом выяснилось, у меня ишемический инсульт. Произошло это в мозжечке. Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову. Меня рвало. Я для себя попрощалась с жизнью», — откровенничает знаменитость. Когда ее привезли в реанимацию, в мозжечке нашли гематому «размером с яйцо». С образованием ничего нельзя сделать. В октябре у Елены Игоревны будет повторное исследование.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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