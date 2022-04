Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления

Вадим Карасев





Сегодня стало известно не только об играх, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине апреля, а также об играх, которые в конце месяца будут удалены из подписки. Microsoft также объявила о проектах из подписки Game Pass Ultimate, которые получили поддержку сенсорного управления. Таких игр оказалось больше десятка — 12 штук:

Ben 10BesiegeDanganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary EditionEdge of EternityHitman TrilogyLawn Mowing SimulatorNeed For Speed: Hot Pursuit RemasteredPaw PatrolRace with RyanTransformers BattlegroundsWindjammers 2Zero Escape: The Nonary Games

Напомним, что сенсорное управление в играх Game Pass позволяет играть через Xbox Cloud Gaming на смартфонах без подключения геймпада.