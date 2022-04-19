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Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки

Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
По слухам, ведущий и актер Иван Ургант распродает свое имущество. Вернувшись из Израиля, Иван Ургант спешно начал распродавать недвижимость. Речь идет о подмосковном доме в «Горках-10» и апартаментах в Москва-сити. Только вот имущество шоумена никто не спешит приобретать. Дело в том, что особняк Ивана в «Горках-10» покрылся плесенью. По словам жильцов поселка, Ургант давно там не появляется, шоумен лишь хочет поскорее продать дом за 150-160 миллионов рублей. К слову, сам артист приобрел коттедж за 400 миллионов. Получится ли у ведущего быстро оформить сделку? Эксперты в этом сомневаются, так как дом, скорее всего, подлежит исключительно сносу…
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «По сути за запрашиваемые деньги продается земля — таких больших участков на рынке практически нет. Дом в таком состоянии, скорее, обуза. Мне кажется, потенциальному покупателю этот объект может быть интересен, чтобы затем разбить площадку на пять-шесть отдельных участков и с выгодой продать», — поделился мнением член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. Одно из агентств, которое занимается продажей особняка, вообще считает, что у Урганта не получится продать недвижимость. «Конечно, этот дом придется сносить. Вряд ли есть смысл вкладывать деньги в его «лечение», — сказали подрядчики. Коттедж в элитном поселке Иван купил в 2018 году. Шоумен планировал основательно обустроиться в особняке вместе с женой и детьми, однако звездная семья не смогла там жить. «Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с той самой плесенью. Она начала расползаться так быстро, что пришлось съезжать. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду, но желающих не было», — уточнили в окружении 44-летнего телеведущего «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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