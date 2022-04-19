Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой

Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Ведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась об артистке. С 24 февраля Россию проводит на Украине специальную операцию по денацификации и демилитаризации. Несогласные с ней звезды стали спешно покидать страну. Среди уехавших оказалась и Татьяна Лазарева. Эмигрировала она в Испанию Около десяти лет назад Татьяна Лазарева купила виллу в курортной Марбелье. Она регулярно делилась снимками из этой солнечной страны со своими подписчиками в социальных сетях. Так что сейчас, после жизни в Киеве, она обосновалась там. И уже оттуда, издалека, хулит давшую ей все Россию. Специально для украинских коллег она начала вести из Испании сатирические выпуски «Стыд-инфо», подчеркивая, что это «единственное новостное агентство, которое не спонсируется Кремлем».
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но то, что она там несет, кажется отвратительным и низким. Не смогла пройти мимо и телеведущая Юлия Меньшова. «Можно быть пацифистом и гуманистом, можно быть тотально не согласным со своим правительством, можно ненавидеть власть, но то, что делает в этом видео Татьяна Лазарева — это, действительно, дно и максимальный стыд», – возмущена Меньшова. «Этически и эстетически это просто невозможно. Я по-настоящему потрясена…» – написала Меньшова в своей Telegram-канале. Подписчики ее поддержали. Потому что предателей нельзя прощать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот
Дана Борисова поужинала с повзрослевшей дочерью в ресторане
Дана Борисова поужинала с повзрослевшей дочерью в ресторане
Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game Pass
Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
7 способов найти общий язык и подружиться со Скорпионом
7 способов найти общий язык и подружиться со Скорпионом
Убывающая Луна в Стрельце 19 апреля 2022 года: чем опасен этот день
Убывающая Луна в Стрельце 19 апреля 2022 года: чем опасен этот день
Маньяк настиг Анастасию Макееву
Маньяк настиг Анастасию Макееву

Топ на сегодня

Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после воссоединения с мужем и детьми
Княгиня Монако Шарлен опубликовала семейные фотографии после
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ

Еще по теме

Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной
Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию