Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой

Ведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась об артистке. С 24 февраля Россию проводит на Украине специальную операцию по денацификации и демилитаризации. Несогласные с ней звезды стали спешно покидать страну. Среди уехавших оказалась и Татьяна Лазарева. Эмигрировала она в Испанию Около десяти лет назад Татьяна Лазарева купила виллу в курортной Марбелье. Она регулярно делилась снимками из этой солнечной страны со своими подписчиками в социальных сетях. Так что сейчас, после жизни в Киеве, она обосновалась там. И уже оттуда, издалека, хулит давшую ей все Россию. Специально для украинских коллег она начала вести из Испании сатирические выпуски «Стыд-инфо», подчеркивая, что это «единственное новостное агентство, которое не спонсируется Кремлем».Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но то, что она там несет, кажется отвратительным и низким. Не смогла пройти мимо и телеведущая Юлия Меньшова. «Можно быть пацифистом и гуманистом, можно быть тотально не согласным со своим правительством, можно ненавидеть власть, но то, что делает в этом видео Татьяна Лазарева — это, действительно, дно и максимальный стыд», – возмущена Меньшова. «Этически и эстетически это просто невозможно. Я по-настоящему потрясена…» – написала Меньшова в своей Telegram-канале. Подписчики ее поддержали. Потому что предателей нельзя прощать.