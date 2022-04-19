Карелова предложила начинать подготовку специалистов для Севморпути с техникумов

14:14 Автор: Анастасия Островкова

Работа на объектах Северного морского пути движется медленно из-за острой нехватки специалистов. Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, выпускаемые сегодня работники не в полной мере отвечают реальным запросам и не всегда готовы работать на новой технике, в новых условиях. Об этом она рассказала на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на тему «Стратегические подходы к развитию Северного морского пути».

Эксперты отмечают, что в числе важных компетенций специалистов Севморпути — психологическая и физическая выносливости. «В этой связи надо, чтобы качественно совершенствовалась образовательная парадигма не только в сфере высшего образования, но и в организациях среднего профессионального образования, в том числе на территориях северных регионов», — подчеркнула Карелова.

Сенатор добавила, что при подготовке кадров важно учитывать и состояние существующей инфраструктуры Севморпути: оборудование на объектах устарело на 75 процентов, обновлено только 26 процентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу полностью и вовремя обеспечить северный морской завоз и разработать соответствующий специальный закон. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекунова, ведомство уже готовит документ о статусе участников завоза. В документе зафиксируют категории товаров, которые доставляются в его рамках, и их приоритет, чтобы не было ситуации как в прошлом году, когда социальные товары были отставлены на второй план.

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