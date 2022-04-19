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Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле

Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле


Издательство Spike Chunsoft и разработчики из студии Implausible Industries анонсировали выход кооперативного шутера Research and Destroy сразу после релиза в подписке Game Pass. Игра появится уже в этом месяце — ее релиз состоится 25 апреля 2022 года.

Вместе с объявлением о планах запустить Research and Destroy в Game Pass на Xbox и PC, разработчики поделились некоторыми деталями по игре. Research and Destroy — это пошаговый экшен, который предложит кооператив: как локальный, так и по сети. Игра предстоит за трех ученых, которые должны уничтожать полчища врагов, но для этого им требуется исследовать и изобретать новое оружие. Разработчики обещают, что каждое новое прохождение будет уникальным.

Отметим, что игра Research and Destroy была впервые продемонстрирована еще в 2017 году — на BitSummit, главном независимом игровом фестивале в Японии. Проект был удостоен награды от участников мероприятия — BitSummit Popular Selection Award.


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По материалам: newxboxone

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