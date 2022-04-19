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Ксения Бородина назвала экс-супруга бесчеловечным

Ксения Бородина назвала экс-супруга бесчеловечным
Ведущая Ксения Бородина высказалась о своих бывших отношениях. В прошлом году телеведущая рассталась с Курбаном Омаровым. Если раньше он был для нее самым лучшим мужем, добытчиком и бизнесменом, то теперь стал врагом номер один, которого она поливает грязью. Новый виток скандала случился на прошлой неделе, когда бывшие стали обмениваться колкостями в социальных сетях. Омаров высмеивает нового возлюбленного бывшей жены, как и ее саму. Неожиданно Ксения не сдержалась и резко ответила обидчику — напомнила, как сделала его известным и помогла с развитием соцсетей. И вот ее опять прорвало. 39-летняя ведущая «ДОМа-2» говорит, что уже больше года не говорит о бывшем, потому что давно перевернула страницу. Но кто-то считает ее молчание проявлением слабости, поэтому она решила выйти из тени. «Поверьте, если бы люди узнали правду, у вас бы волосы на голове зашевелились. Там мало про человеческое отношение, но я не жертва и не строю ее из себя. Если я вам улыбалась первое время в соцсетях, это не значит, что все легко для меня прошло. Просто у меня нет привычки рыдать на камеру и посвящать публику в свое личное», — заявила теледива.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Бородина мечтает лишь о том, чтобы бывший возлюбленный навсегда оставил ее в покое. При этом с дочерью Теоной она видеться не запрещает и даже сама выступает инициатором этих встреч. Поклонники не приветствуют поведение Омарова, который то и дело высмеивает экс-возлюбленную. По их мнению, Курбан должен быть благодарен ей, тем более, она мать его любимой дочери. Отметим, что после развода Курбана подозревали в романе с несколькими девушками. У Ксении же, судя по всему, отношения с другом Омарова — Трофимом. «Наверняка многие из вас следили за этой ситуацией и знают, насколько я сдержан по отношению к бывшей супруге. Я не пошел ни на одно интервью. Даже к Собчак, несмотря на те деньги, которые мне предлагали», — говорит бизнесмен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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