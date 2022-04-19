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Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке

Ксения Бородина рассказала, как ей жилось в браке
Ведущая Ксения Бородина высказалась о своем замужестве. Прошлым летом телеведущая развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака. Поначалу экс-супруги не вдавались в подробности разрыва. Однако вскоре стали осыпать друг друга обвинениями и вести публичную вражду. Первым с хейтом выступил Курбан Омаров. Он обвинил бывшую в измене, причем со своим близким другом Трофимом Симищенко. Ксения сразу все опровергла, однако тот никак не может остановиться. Вот и вчера он вновь упомянул о предательстве Бородиной, снабдив неприличным комментарием снимок Трофима с незнакомкой. «Небось рассказываешь ей, что с Бородиной спишь», — съязвил Курбан.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поклонники с негодованием пишут ведущей «ДОМа-2» в соцсетях: «Тебе, наверное, стыдно, что ты была замужем за таким…». Однако вместо согласия Бородина резко возразила. «Мне не стыдно, и я не жалею. И кто-то скажет, мол, уже второй брак, надо было терпеть. Не надо было и нельзя. Ничего страшного, что второй брак. Кто знает, как правильно: прожить в одном союзе и терпеть все на свете или пройти нелегкий путь, но потом все-таки встретить своего человека и быть счастливой», — написала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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