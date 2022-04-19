Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот

Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась редкими фото. Спортсменка поделилась десятью архивными снимками, на которых запечатлены самые яркие и запоминающиеся моменты её жизни. Среди опубликованных кадров есть фото гимнастки с любимым мужем Павлом Волей, бабушкой и дедушкой, а также с мамой, которую она потеряла в 2012 году. Еще Утяшева поделилась воспоминаниями о своих двух беременностях. Ляйсан показала коллаж из двух кадров: на одном она находится в ожидании рождения сына Роберта, а на втором — дочки Софии. На обоих снимках спортсменка демонстрирует округлившийся живот. Причем очевидно, что портрет в белой майке был сделан на последних сроках беременности, практически накануне родов.Беременная Ляйсан Утяшева «Коротко о себе за 10 фотографий»,— написала Ляйсан. Гимнастка, между прочим, ни разу не заявляла о желании стать многодетной мамой, но таблоиды регулярно приписывают ей беременность. Для этого ей достаточно пару раз выйти в свет в свободной одежде или выбрать неудачный ракурс для фото. Последний раз волна слухов о предстоящем прибавлении в семье «накрыла» СМИ прошлой зимой. На днях, напомним, Утяшева показала своим фанатам новый имидж. Гимнастка нарастила волосы и решилась перекрасить их в розовый цвет.