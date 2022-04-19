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Максима Галкина будут допрашивать в Израиле

Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
По слухам, артист Максим Галкин может быть вызван на допрос в связи с преступлением. Телеведущий на днях побывал в одном из отделений полиции Израиля, где дал показания в связи с таинственной гибелью мужчины на местном пляже. Израильтянин утонул в море при невыясненных обстоятельствах, а Галкин был последним, кто видел его живым.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил адвокат Александр Карабанов, в ближайшее время с Максимом Галкиным будут проведены определенные «следственные действия». Заметим, что израильская полиция в данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает «СтарХит». Напомним, что Максим Галкин с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми отбыл в Израиль чуть больше месяца назад. В Россию он пока возвращаться не планирует.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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