Максима Галкина будут допрашивать в Израиле

По слухам, артист Максим Галкин может быть вызван на допрос в связи с преступлением. Телеведущий на днях побывал в одном из отделений полиции Израиля, где дал показания в связи с таинственной гибелью мужчины на местном пляже. Израильтянин утонул в море при невыясненных обстоятельствах, а Галкин был последним, кто видел его живым.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил адвокат Александр Карабанов, в ближайшее время с Максимом Галкиным будут проведены определенные «следственные действия». Заметим, что израильская полиция в данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает «СтарХит». Напомним, что Максим Галкин с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми отбыл в Израиль чуть больше месяца назад. В Россию он пока возвращаться не планирует.