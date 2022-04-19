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Маньяк настиг Анастасию Макееву

Маньяк настиг Анастасию Макееву
40-летняя актриса Анастасия Макеева поделилась подробностями ужасной ночи. Артистка рассказала подписчикам, что минувшую ночь провела в отделении полиции, где ей пришлось общаться с полицейскими и психиатром. Произошло это в Санкт-Петербурге, куда звезда мюзиклов отправилась на гастроли. Артистка в прошедшие выходные играла в постановке «Демон Онегина», однако все удовольствие от спектакля омрачил Анастасии неприятный инцидент, спровоцированный ее неадекватным поклонником. Как выяснилось, этот мужчина заявился на мюзикл и принялся угрожать Макеевой расправой. Руководство театра немедленно вызвало полицию, дебошира увезли в участок, однако актрисе тоже пришлось последовать за фанатом, чтобы написать на него заявление.
Анастасия Макеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К счастью, в Санкт-Петербурге актриса находится не одна, а вместе с мужем Романом Мальковым, не оставившим жену в беде. «Перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа, и даже бывшего мужа заявился в театр. Была вызвана полиция и после сложного двенадцатичасового рабочего дня, я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление. Полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8 утра и закончился в 3 ночи в общении с полицейскими и психиатром», — пожаловалась знаменитость в своем Telegram-канале. Напомним, Макеева уже не первый раз страдает от поклонника, преследующего ее и в Москве, и в других городах. Этого мужчину зовут Марсель Сагитуллин, ему 40 лет, и он утверждает, что без ума от звезды мюзиклов. Как-то раз неадекватный фанат даже порывался выйти на сцену и сделать предложение знаменитости, но был остановлен полицией. Кроме того, он атакует Анастасию и ее друзей в соцсетях, а после свадьбы артистки принялся угрожать и Малькову, пишет «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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