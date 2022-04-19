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Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo

Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo


В феврале этого года появлялась информация, что на Microsoft подают в суд композиторы оригинальной музыки для Halo. Тогда Марти О’Доннелл и Майк Сальватори, которые являются авторами культовой музыки Halo (используется не только в играх) утверждали, что Microsoft не выплатила им гонорары за 20 лет. О подробностях того спора мы рассказывали здесь.

Похоже, что ситуация урегулирована. В Twitter сегодня Марти О’Доннелл сообщил, что он с Сальватори пришли к соглашению с Microsoft. Подробностей композитор не сообщил, отметив следующее: «Microsoft и O’Donnell/Salvatori, Inc. рады мирному разрешению своих разногласий».


Напомним, ранее сообщалось, что композиторы в течение 10 лет не могли добиться прогресса в переговорах с Microsoft, из-за чего им и пришлось, в итоге, обращаться в суд.

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По материалам: newxboxone

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