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На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение

На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение

На территории вокзала Хайдарпаша, расположенного в азиатской части Стамбула, археологи раскопали кремационное захоронение III века до н. э. В кирпичной гробнице были обнаружены останки и обгоревший погребальный инвентарь.

«Согласно предварительному анализу, тело было кремировано внутри гробницы, но части скелета уцелели во время кремации и теперь были обнаружены», — пояснил Рахми Асал, директор Стамбульского археологического музея. Он сказал, что среди костных останков скелета были найдены терракотовый кубок и флакон для духов, оба с видимыми следами огня. «Я никогда не видел такой кремационной гробницы эллинистического периода… Возможно, она даст нам еще много ценных сведений», — добавил он.

Раскопки в районе исторического железнодорожного вокзала ведутся с 2018 года. Он располагается на территории древнегреческого города Халкидон, основанного колонистами из Мегары в VII веке до н. э., на противоположном берегу Византия — будущего Константинополя. За четыре года раскопок были обнаружены археологические слои османской, византийской, римской, эллинистической и более поздних эпох, в том числе более двух тысяч монет, римская оборонительная стена, средневизантийская печь для обжига керамического кирпича и единственный действующий фонтан византийской эпохи в Стамбуле. Кремационное захоронение стало второй находкой эллинистического периода. Другая представляет собой подиум из прямоугольных каменных блоков, скрепленных между собой железными скобами, найденный под железнодорожными платформами.

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По материалам: polit.ru

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