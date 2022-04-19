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Норматив стоимости жилья увеличили в 83 регионах

Норматив стоимости жилья увеличили в 83 регионах

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Ольга Шульга



Минстрой России повысил на второй квартал 2022 года показатели средней рыночной стоимости квадратного метра, которые используют при расчете соцвыплат на покупку или строительство недвижимости, а также при переселении из аварийного жилья. Такой приказ ведомства вступает в силу 19 апреля.

Норматив стоимости вырос в 83 регионах. Исключения — Санкт-Петербург, в котором цена квадратного метра осталась неизменной (почти 163 тысячи рублей), и Ненецкий автономный округ — там ее уменьшили на 225 рублей, до 73 тысяч рублей.

Ранее Минстрой предлагал увеличить показатель средней стоимости жилья в Москве на 81 процент (до 275 тысяч рублей за квадратный метр), однако в результате рост составил 3 процента — до 156,5 тысячи рублей.

Законы, вступающие в силу с 19 апреля


Таким образом, дороже всего средний квадратный метр жилья теперь в Санкт-Петербурге, в Москве (почти 157 тысяч рублей), Приморском крае (122 тысячи рублей), Сахалинской области (почти 117 тысяч рублей) и на Камчатке (почти 112 тысяч рублей).


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#строительство #цены


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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