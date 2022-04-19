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Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке

Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке


Lucasfilm Games и Skydance New Media объявили, что в разработке находится новая игра по вселенной Star Wars. Руководит созданием проекта Эми Хенниг, которая ранее работала в студии Naughty Dog, и она известна в качестве сценариста и креативного директора серии Uncharted.

О разработке нового проекта по Star Wars сообщил портал Polygon. Они отмечают, что студия Skydance New Media описывает свой безымянный проект по «Звездным войнам» как «кинематографическую приключенческую игру с оригинальным сюжетом», но детали не раскрываются. Нет информации о том, для каких платформ разрабатывается проект, и когда ожидать его релиз.

Отметим, что ранее в этом году издательство EA объявило о разработке сразу нескольких проектов по Star Wars. Ожидать подробности о каких-то играх по франшизе можно уже 4 мая — когда пройдет «День Звездных Войн».

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По материалам: newxboxone

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