Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня стало известно, что игра Turnip Boy Commits Tax Evasion сразу после выхода на приставках Xbox One и Xbox Series X | S попадает в подписку Game Pass. Сейчас проект уже доступен игрокам, которые подписаны на Game Pass, и к выходу игры на консолях Xbox представили новый трейлер.

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Turnip Boy Commits Tax Evasion — это приключенческая игра про малыша-редьку, вынужденного работать на злого мэра. Игрок должен будет выполнять различные задачи, решать головоломки, уничтожать врагов и при этом вести подрывную деятельность против своего руководителя.

Игра Turnip Boy Commits Tax Evasion нацелена исключительно на одиночное прохождение, в ней есть русская локализация.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Представьте: вы славный малыш-репка, которого объявили врагом общества и выселили из родного дома за неуплату налогов! Чтобы вернуть немалый…

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