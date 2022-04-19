Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass

Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass


Сегодня стало известно, что игра Turnip Boy Commits Tax Evasion сразу после выхода на приставках Xbox One и Xbox Series X | S попадает в подписку Game Pass. Сейчас проект уже доступен игрокам, которые подписаны на Game Pass, и к выходу игры на консолях Xbox представили новый трейлер.


Watch this video on YouTube

Turnip Boy Commits Tax Evasion — это приключенческая игра про малыша-редьку, вынужденного работать на злого мэра. Игрок должен будет выполнять различные задачи, решать головоломки, уничтожать врагов и при этом вести подрывную деятельность против своего руководителя.

Игра Turnip Boy Commits Tax Evasion нацелена исключительно на одиночное прохождение, в ней есть русская локализация.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Представьте: вы славный малыш-репка, которого объявили врагом общества и выселили из родного дома за неуплату налогов! Чтобы вернуть немалый…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости — пилюля от грусти
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости —
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек
Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек

Топ на сегодня

Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей

Еще по теме

Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game Pass
Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза
Edge of Eternity уже доступна на Xbox и в Game Pass
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке