Рената Литвинова планирует свой творческий вечер в России

Актриса Рената Литвинова, по-видимому, собирается вернуться из Франции летом. Рената Литвинова в последних числах зимы улетела из Россси во Францию. В Париже артистка начала новые проекты, включая работу над фильмом Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga, в котором она выступает в качестве актрисы. А вот с деятельностью в Москве пока звезда завязала. Худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому пришлось экстренно искать ей замену. Также были аннулированы гастроли в Санкт-Петербурге.Рената Литвинова в Париже «Вместо завтрака - быть вовремя и худой - на примерке - часть работы. Утро. Париж», - поделилась в Телеграм-канале Литвинова. В то же время, окончательно рвать с Россией Рената Литвинова не планирует — в Москве у нее осталась пожилая мама, да и Хабенскому она выслала «больничный». А на творческий вечер Ренаты Литвиновой на ВДНХ в августе вовсю продаются билеты, звезда не стала его отменять, пишет КП.