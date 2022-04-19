Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рената Литвинова планирует свой творческий вечер в России

Рената Литвинова планирует свой творческий вечер в России
Актриса Рената Литвинова, по-видимому, собирается вернуться из Франции летом. Рената Литвинова в последних числах зимы улетела из Россси во Францию. В Париже артистка начала новые проекты, включая работу над фильмом Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga, в котором она выступает в качестве актрисы. А вот с деятельностью в Москве пока звезда завязала. Худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому пришлось экстренно искать ей замену. Также были аннулированы гастроли в Санкт-Петербурге.
Рената Литвинова в Париже «Вместо завтрака - быть вовремя и худой - на примерке - часть работы. Утро. Париж», - поделилась в Телеграм-канале Литвинова. В то же время, окончательно рвать с Россией Рената Литвинова не планирует — в Москве у нее осталась пожилая мама, да и Хабенскому она выслала «больничный». А на творческий вечер Ренаты Литвиновой на ВДНХ в августе вовсю продаются билеты, звезда не стала его отменять, пишет КП.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Рената Литвинова планирует свой творческий вечер в России
Рената Литвинова планирует свой творческий вечер в России
Алла Пугачева устроила учиться детей в Израиле
Алла Пугачева устроила учиться детей в Израиле
В мире продано уже больше 14 миллионов Xbox Series X | S
В мире продано уже больше 14 миллионов Xbox Series X | S
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит коллекционное издание
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение

Топ на сегодня

Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S
Игрок нашел способ использовать Joy-Con от Switch на Xbox Series X | S
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Похоже, Sonic Origins может быть уже близок к релизу
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series X | S
Игроки и лидеры мнений жалуются на работу Quick Resume на Xbox Series

Еще по теме

Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Рената Литвинова для фотосессии принарядила ноги (фото)
Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит лечение в Париже
Берлинская осень: Рената Литвинова поделилась фото со съемок нового фильма