Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой

Стилист Сергей Зверев высказал свое мнение об отъезде Примадонны. Парикмахер прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. Звездный стилист заявил, что в курсе планов примадонны, недавно отметившей 73-летие. По его словам, не стоит искать в действиях певицы какой-то скрытый смысл. Он уверен, что артистка действительно улетела в Израиль на лечение и вернется, как только поправит здоровье.Сергей Зверев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дело в том, что у Аллы уже были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей. Она потом возвращается и снова работает. Вот с какой-то периодичностью Алла туда уезжает. Дело не в том, что она переехала, нет…», — заявил Зверев Teleprogramma.pro.