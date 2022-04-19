Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой

Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Стилист Сергей Зверев высказал свое мнение об отъезде Примадонны. Парикмахер прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. Звездный стилист заявил, что в курсе планов примадонны, недавно отметившей 73-летие. По его словам, не стоит искать в действиях певицы какой-то скрытый смысл. Он уверен, что артистка действительно улетела в Израиль на лечение и вернется, как только поправит здоровье.
Сергей Зверев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дело в том, что у Аллы уже были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей. Она потом возвращается и снова работает. Вот с какой-то периодичностью Алла туда уезжает. Дело не в том, что она переехала, нет…», — заявил Зверев Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
Bloomberg: SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых всё перевёрнуто вверх ногами
15 смешных картинок из серии «тем временем в Австралии», на которых
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Иван Ургант пытается продать свой особняк за копейки
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
Сергей Зверев рассказал об эмиграции Аллы Пугачевой
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит коллекционное издание
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
На территории стамбульского вокзала нашли античное погребение
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Юлия Меньшова в шоке от поведения Татьяны Лазаревой
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Дмитрий Певцов высказался о найденных в его доме наркотиках
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот
Ляйсан Утяшева продемонстрировала округлившийся живот

Топ на сегодня

Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне брака
Психолог оценила поведение Сергея Безрукова с детьми, рожденными вне
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении.
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Наталья Рудова попала под капельницу после шоу
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
Никита Михалков считает, что Иван Ургант не вернется на ТВ
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и всё приобрело новые комичные смыслы
17 случаев, когда создатели надписей перемудрили с переносом слов, и

Еще по теме

Сергей Зверев потерял свой бизнес
Звездный парикмахер Сергей Зверев попал на операционный стол
Сергей Зверев порадовался закрытию популярной социальной сети
Эпатажный Сергей Зверев уверен, что сможет представить Россию на "Евровидении-2017"