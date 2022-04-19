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Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game Pass

Сюрприз: Игру Turnip Boy Commits Tax Evasion сегодня добавят в Game Pass


Компания Microsoft сегодня, 19 апреля, должна объявить список игр, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине апреля. Но уже стала известна первая игра, которую добавят в подписку.

В приложении Game Pass отображается, что сегодня частью подписки станет игра Turnip Boy Commits Tax Evasion. Это новый релиз для Xbox, ранее проект выходил на PC и Switch. В Steam у игры Turnip Boy Commits Tax Evasion «Очень положительные» отзывы.

Turnip Boy Commits Tax Evasion — это игра про малыша-репку, который попал в неприятности из-за невыплаченных налогов. В игре предстоит сражаться с различными персонажами, решать головоломки, выполнять миссии. В игре есть русская локализация.


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Turnip Boy Commits Tax Evasion

Представьте: вы славный малыш-репка, которого объявили врагом общества и выселили из родного дома за неуплату налогов! Чтобы вернуть немалый…
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По материалам: newxboxone

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