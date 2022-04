Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля





На этой неделе завершится крупная весенняя распродажа игр для Xbox One и Xbox Series X | S, в рамках которой игрокам предлагается более 650 позиций по сниженным ценам. Напомним, что скидки в рамках этой распродажи будут действовать до 21 апреля.

А сегодня в Microsoft Store стартовала стандартная еженедельная распродажа, которая продлится до 26 апреля. Ниже можно видеть список доступных предложений по сниженным ценам:

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe$69,99$17,4975%с GoldThe Crew® 2$49,99$9,9980%с GoldSnowRunner — Premium Edition$59,99$29,9950%с GoldDoki Doki Literature Club Plus!$14,99$11,9920%с GoldMafia III: Definitive Edition$29,99$9,8967%с GoldFar Cry® New Dawn Deluxe Edition$49,99$14,9970%с GoldVampyr$39,99$9,9975%с GoldTRIVIAL PURSUIT LIVE!$14,99$5,9960%с GoldWatch Dogs®2 — Deluxe Edition$69,99$13,9980%с GoldИздание WWE 2K Battlegrounds Digital Deluxe$49,99$19,9960%с GoldBestiary Bundle$35,99$8,9975%с GoldBRAWLHALLA — COLLECTORS PACK$99,99$89,9910%с GoldCall of Cthulhu$19,99$4,9975%с GoldCarnival Games®$39,99$9,9975%с GoldCurse of the Dead Gods$19,99$9,9950%с GoldJUJU$8,14$2,0375%с GoldKatana Kata$8,49$4,2450%с GoldKerbal Space Program: Breaking Ground$14,99$11,2425%с GoldHistory and Parts Pack$9,99$4,9950%с GoldLife of Fly$14,99$10,0433%с GoldMafia II: Definitive Edition$29,99$9,8967%с GoldWinterbottom$5,42$1,0880%с GoldMONOPOLY DEAL$4,99$1,4970%с GoldOff And On Again$11,99$5,9950%с GoldPUSS!$6,79$2,7160%с GoldTom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2$6,78$2,7160%с GoldRABBIDS INVASION — GOLD EDITION$34,99$8,7475%с GoldShiness: The Lightning Kingdom$9,99$1,9980%с GoldSinister Adventures Bundle$35,99$8,9975%с GoldSnowRunner — Year 1 Pass$24,99$19,9920%с GoldSnowRunner — Year 2 Pass$24,99$22,4910%с GoldStarlink: Battle for Atlas™$59,99$11,9980%с GoldTales from the Borderlands$19,99$14,9925%с GoldThe Secret Order: Return to the Buried Kingdom (Xbox One Version)$14,99$3,7475%с GoldThe Surge$14,99$4,4970%с GoldTwo Hundred Ways$14,99$11,9920%с GoldXCOM® 2$59,99$5,9990%с GoldXCOM® 2 Digital Deluxe Edition$74,99$7,4990%с GoldXCOM® 2: War of the Chosen$39,99$3,9990%с GoldZOMBI$19,99$3,9980%с GoldCloudpunk$23.99$9.560%The Count Lucanor$14.99$2.981%The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood$49.99$16.4967%The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood CE$69.99$23.0967%The Elder Scrolls Online: Blackwood Upgrade (Add On)$29.99$9.867%The Elder Scrolls Online: Blackwood CE Upgrade$39.99$13.167%The Elder Scrolls® Online$19.99$5.9970%Mythic Ocean$14.99$4.967%Dead Dust$4.99$3.432%Tony and Clyde$9.99$4.951%Unruly Heroes$19.99$7.960%Grizzland$4.99$1.962%Takotan$6.99$2.761%Robozarro$6.99$2.761%Flying Islands Games Bundle$12.99$6.451%Metaloid: Origin$6.99$3.451%Ghost Sweeper$4.99$2.452%Дневники убийства$9.99$6.931%Fin and the Ancient Mystery$4.99$2.452%Down in Bermuda$19.99$1.990%SiNKR$4.99$1.962%MechaNika$5.99$4.427%Kine$19.99$6.567%Fight’N Rage$19.99$8.955%Regalia: Of Men and Monarchs — Royal Edition$14.99$5.961%Cuccchi$7.99$3.951%Galaxy Shooter DX$4.99$2.452%Scarlett Mysteries: Cursed Child (Xbox One Version)$14.99$3.775%Dreamwalker: Never Fall Asleep (Xbox One Version)$14.99$3.775%Brief Battles$14.99$4.471%Марсэнергосбыт роскошный$3.99$2.342%Madden NFL 22: Издание MVP для Xbox One и Xbox Series X|S$99.99$24.9975%Madden NFL 22 Xbox Series X|S$69.99$13.9980%Madden NFL 22 Xbox One$59.99$11.9980%Mighty Goose$19.99$9.950%Batman: Коллекция Аркхема$59.99$17.9970%Batman: Рыцарь Аркхема (Premium Edition)$39.99$11.9970%Batman: Return to Arkham$19.99$5.970%