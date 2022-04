Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные

Вадим Карасев





На 13 мая назначен релиз игры Evil Dead: The Game на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. В конце марта игроки на приставках Xbox уже получили эксклюзивную возможность опробовать проект в рамках закрытой бета-версии для инсайдеров. В ближайшие выходные на консолях Xbox One и Xbox Series X | S вновь можно будет опробовать Evil Dead: The Game.

Разработчики Evil Dead: The Game сообщили, что с 22 по 24 апреля на Xbox One и Xbox Series X | S можно будет сыграть во вторую бета-версию проекта. Чтобы опробовать игру, нужно предварительно записаться на бету через приложение для инсайдеров.

Как и в случае с первой бета-версией, игроки не могут делиться материалами по Evil Dead: The Game в рамках нового тестирования.

Watch this video on YouTube