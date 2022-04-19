Таможенную процедуру переработки хотят упростить
Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 апреля 2022 года
16:33 Автор: Ольга Шульга
Законопроект: № 82264-8
Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории может стать проще. Соответствующий законопроект (№ 82264-8) Госдума приняла в первом чтении.
«Законопроект упрощает применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории по трем аспектам», — отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В частности, согласно нормам документа, участники внешнеэкономической деятельности смогут указывать в заявлении диапазон значений норм выхода продуктов, а перед завершением процедуры переработки уточнить этот показатель.
Таможне хотят дать право на дознание по делам о валютном контроле
В случае перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в разрешении на данный процесс необходимо указать сведения о лицах, которые будут перевозить такие товары.
«Кроме того, предоставляется право вносить изменения в разрешения на переработку уже после совершений операций по переработке», — сказал Алексей Сазанов.
Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник уточнил, что данный документ поддержали и представители бизнеса, и регулятор.
#торговля