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Таможенную процедуру переработки хотят упростить

Таможенную процедуру переработки хотят упростить

Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 апреля 2022 года


16:33  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 82264-8



Применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории может стать проще. Соответствующий законопроект (№ 82264-8) Госдума приняла в первом чтении.

«Законопроект упрощает применение таможенной процедуры переработки на таможенной территории по трем аспектам», — отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

В частности, согласно нормам документа, участники внешнеэкономической деятельности смогут указывать в заявлении диапазон значений норм выхода продуктов, а перед завершением процедуры переработки уточнить этот показатель.

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В случае перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в разрешении на данный процесс необходимо указать сведения о лицах, которые будут перевозить такие товары.

«Кроме того, предоставляется право вносить изменения в разрешения на переработку уже после совершений операций по переработке», — сказал Алексей Сазанов.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник уточнил, что данный документ поддержали и представители бизнеса, и регулятор.



#торговля


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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