Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности

33-летняя Татьяна Брухунова откровенно рассказала о своем положении. Светская львица отреагировала на новость о своей беременности. Супруга 76-летнего Евгения Петросяна отметила, что ей не впервой скрывать интересное положение. Информация о беременности молодой избранницы юмориста в последнее время появляется довольно часто. О якобы скором прибавлении в семье Петросяна уже сообщили несколько изданий. Они заручились словами очевидцев, которые рассмотрели у Татьяны округлившийся живот во время ее визита в московский театр. Поклонники Брухуновой тоже периодически «ловят» ее на беременности, разглядывая снимки в соцсетях. Супругу артиста это только забавляет. Сегодня она призналась, что ловко скрывала свою первую беременность и, если понадобится, повторит этот трюк снова. «Поверьте, у меня большой опыт в маскировке этого факта. Поскольку я справилась в первый раз, то это не составит труда и в дальнейшем. А по версии СМИ, я беременная уже года три», — с иронией заявила Татьяна.Татьяна Брухунова Фанаты Брухуновой тоже посмеялись над слухами о ее «долгогодичной» беременности. «Беременность вас красит! Жёлтая пресса рулит! Но, если это правда, то это прекрасно!», «В последнее время вы «активно беременны». В смысле, активировалась прям эта новость. Терпения вам», «Особенно «шестая» беременность вам к лицу! Вы прекрасны, восхищаюсь!» — высказались пользователи. Татьяна впервые стала мамой в марте 2020 года. Она родила от Петросяна сына, которому дали редкое имя Ваган (в честь отца артиста). Мальчик появился на свет в день рождения своей мамы. Брухунова показала, как они отметили двойной праздник. У Евгения Вагановича также есть дочь Викторина от первого брака. Она живет в США. У женщины двое взрослых детей — Андрей и Марк.