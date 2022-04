Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection получит коллекционное издание

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад издательство Konami анонсировало сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, который должен выйти в 2022 году на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Сборник включает в себя 13 игр, и ходят слухи, что он выйдет уже в мае.

Konami представила коллекционное издание Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, которое будет содержать в себе уникальные предметы. В создании дизайна коллекционного издания принимал участие Кевин Истмэн — «отец» Черепашек-Ниндзя. В коллекционное издание войдут:

Физическая копия игры в коробке с оригинальным дизайном.Тканевый постер, размером 16 на 24 дюйма.Многослойная акриловая диорама с Черепашками-Ниндзя, размером 4,5 на 5 дюймов.Набор из 5 значков.Набор из 12 полупрозрачных коллекционных карточек персонажей.Артбук на 180 страниц.

Стоимость коллекционного издания Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection составит $149,99.

Напомним, что в коллекции будут следующие 13 игр:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)