Техосмотр может подорожать, но незначительно

В то же время получить диагностическую карту станет проще и быстрее благодаря сокращению числа обязательных проверок. «Парламентская газета» выясняла, как изменится процедура

10:00 Автор: Валерий Филоненко

Плату за прохождение диагностики будут рассчитывать регионы, предварительно собрав данные с операторов ТО, а бизнес получит больше времени на сбор необходимых документов, чем это предусматривалось ранее. Такой доработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проект методики для расчета тарифов на техосмотр опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. «Парламентская газета» выясняла, как изменится процедура техосмотра в ближайшее время и насколько повысятся расценки.

Цены изменятся

Рассчитывать предельную стоимость техосмотра регионы будут на основании поступающих данных от операторов ТО. Для измерения показателя станут учитывать загрузку станций техобслуживания, информацию о доходах и расходах, пропускную способность пунктов и их количество в регионе, а также численность транспортных средств, которым необходимо пройти техосмотр, продолжительность диагностики и прочее.

По итогам рассмотрения предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта методики, в новой версии ФАС увеличило операторам время на предоставление документов до 1 июля года, предшествующего очередному периоду регулирования. В редакции, опубликованной в феврале, срок устанавливался до 1 мая.

Быть безаварийным водителем станет выгоднее

В случае непредставления отчетности региональные власти должны будут самостоятельно запросить недостающие документы. Если после запроса оператор не предоставляет их до 1 августа, то рассмотрение предложения оператора ТО прекращается. Согласно новым правилам, предельный ценник за проведение ТО должен быть установлен регионами не позднее 20 декабря. Плата вводится в действие на срок не менее одного года.

Сегодня стоимость техосмотра в разных регионах колеблется от 300 до тысячи рублей, пояснил «Парламентской газете» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«В этом году, если она и изменится, то только на размер инфляции. На новую методику определения стоимости техосмотра регионы перейдут, когда ФАС утвердит новую формулу расчета», — добавил он.





Как будет проходить ТО

Измененные правила технического осмотра автомобилей вступят в силу 1 сентября 2022 года, в них сокращается число обязательных проверок для легковых машин, автобусов и грузовиков с 82 до 55 пунктов.

К примеру, не будут проверять наличие аптечки, знак аварийной остановки и огнетушителя. Также не станет препятствием для получения диагностической карты каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.

Игорь Моржаретто напомнил, что техосмотр сегодня отменен для большинства автомобилей, принадлежащих частным лицам. «Новые правила касаются только тех машин, кому следует проходить техосмотр. Это: коммерческий транспорт, транспорт частных лиц при перерегистрации, если возраст машины более четырех лет. Также необходимо пройти техосмотр автомобилям, в конструкции которых были внесены изменения», — уточнил автоэксперт.

При этом в перечень проверок добавятся новые пункты. Например, при диагностике двигателя будет определяться подсос воздуха или утечка отработавших газов в обход системы выпуска.

«Наверное, одновременно будут вступать в силу и некие правила для пунктов проведения техосмотра. Там тоже имеются послабления. Действующие — очень жесткие — размеры ямы, например, должны соответствовать до сантиметра», — уточнил автоэксперт.

По мнению Игоря Моржаретто, в целом из-за нововведений процесс прохождения техосмотра должен ускориться и упроститься, «не принципиально, но чуть-чуть».





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Что грозит за езду без диагностической карты

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что с 1 марта 2022 года в КоАП заработали изменения, позволяющие штрафовать водителей за управление автотранспортом без техосмотра на 2 тысячи рублей.

Это изменение коснулось тех автомобилистов, для которых эта процедура осталась обязательной. Штрафы могут выписывать инспекторы ГИБДД, однако в будущем такое нарушение могут начать фиксировать дорожные камеры.

Также следует обратить внимание, что хотя наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя в автомобиле больше не будет проверяться на этапе технического осмотра, административная ответственность за их отсутствие сохраняется. Статьей 12.5 КоАП за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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