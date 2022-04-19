Убывающая Луна в Стрельце 19 апреля 2022 года: чем опасен этот день

Вадим Карасев

Сегодня довольно опасный день, а виновником этого является Луна. Астрологи рассказали, почему ночное светило будет настроено против нас, к чему это приведет и как можно обойти стороной препятствия и проблемы.

Луна сегодня может забрать у нас удачу, хорошее настроение, но она не сможет ослабить силу шестого чувства. Старайтесь пользоваться советами о том, как подружиться с интуицией, чтобы чаще принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях.

Почему Луна сегодня особенно опасна

Для начала стоит разобраться с тем, почему ночное солнце сегодня будет нам врагом. 18 лунный день пройдет под эгидой Стрельца. Убывающая Луна очень плохо сочетается с энергетикой данного Знака из-за наличия силы стихии Огня. Да, это не лучшее сочетание, но такое бывает очень часто, поэтому важно отметить другой факт — Луна сегодня находится в перигее. Это значит, что она приблизится к Земле на максимально малое расстояние. Сила Луны вырастет на 10-15%. именно это и станет причиной большой опасности.

К чему приведет такое положение Луны

Во-первых, совершенно точно сегодня многие люди станут более рассеянными, забывчивыми, подавленными, унылыми. Это приведет к тому, что произвести хорошее впечатление на новых знакомых будет очень непросто. Луна заберет нашу уверенность, но не даст взамен ровным счетом ничего.

Люди станут большими эгоистами. Ждать того, что кто-то решит бескорыстно помочь вам или взять на себя ваши неурядицы, бессмысленно. Скорее всего, люди перестанут выполнять данные ранее обещания, но это временно. Просто не нужно давить ни на кого в этот непростой день.

Нам станет сложнее справляться с трудностями. Если перед нами встанет какая-то непростая задача, скорее всего психологически будет крайне непросто настроиться на борьбу. Астрологи считают, что сегодня многие люди начнут бросать начатые дела, убегать от своих обязанностей.

Четвертая проблема — неурядицы в пути. Пока убывающая Луна в Стрельце, тем более в перигее, в пути нас будут ждать проблемы. Кто-то забудет дома паспорт, у кого-то сломается машина, с кем-то случится другое неприятное происшествие.

Советы астрологов на 19 апреля

Оставайтесь в зоне комфорта. Перво-наперво эксперты рекомендуют всем людям без исключения заниматься только самыми простыми делами, по возможности больше отдыхать, меньше перенапрягаться. Чем чаще вы будете подвергать себя опасности, тем чаще с вами будут происходить различного рода неприятности. Сюда же следует добавить пребывание дома. В домашней атмосфере вероятность появления проблем минимальна. Меньше всего неурядиц в работе будет у тех, кто трудится дома.

Не просите о помощи других людей. Как уже было сказано выше. Эгоизм правит сегодня этим миром, поэтому ваши мольбы и просьбы о поддержке не приведут ни к чему хорошему. Все будут думать лишь о себе, так что и вы сосредоточьтесь сугубо на своих проблемах.

Следуйте планам. Записывайте все самое важное и не рискуй те зря. Все должно следовать расписанию. Если вы будете браться за что-то новое, это может привести к хаосу и неразберихе. Новые проекты, дела и занятия планируйте лучше на завтра. Так будет намного лучше и безопаснее.