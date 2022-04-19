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Волонтеры раздали георгиевские ленточки депутатам Госдумы

Волонтеры раздали георгиевские ленточки депутатам Госдумы

12:29  Автор: Екатерина Кутузова



Активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели 19 апреля акцию в Госдуме, в ходе которой подарили депутатам георгиевские ленты.

Кроме традиционных лент волонтеры раздавали парламентариям у входа в зал пленарных заседаний ленты в форме буквы «Z», которая размещается на российской военной технике, участвующей в специальной операции на Украине.

Идея проводить акцию «Георгиевская лента» появилась в 2005 году и за прошедшее время стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года в мероприятии участвуют тысячи «Волонтёров Победы» по всей России.

Георгиевскую ленту предложили приравнять к символам воинской славы




#память

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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