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"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций

"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций

Представители бренда 12 Storeez записали видео, в котором рассказали, как они справляются с трудностями в условиях санкций и как те повлияли на их бизнес.

Руководитель и сооснователь бренда Иван Хохлов рассказал, что пострадала их компания в Португалии, через которую осуществлялись международные продажи, в том числе на Farfetch.

Счет не просто заблокировали. Банк в одностороннем порядке удалил его без уведомления. Ты заходишь в систему, а тебя там нет. Наш директор пришел в банк, ему сказали, что счет удален и восстановлен не будет.


Иван Хохлов

Хохлов также добавил, что с подобными вызовами, связанными с банками или логистикой, сейчас приходится сталкиваться едва ли не каждый день.

Многие поставщики зарубежные, которые работают с нами, от нас не отказываются, но самая главная проблема в логистике,

— добавила Ирина Голомаздина, соосновательница и креативный директор бренда.


Ирина Голомаздина

При этом Иван Хохлов отметил, что трудности с логистическими цепочками стали возникать еще раньше по другим причинам (стихийные бедствия и блокировка Суэцкого канала) — так, в 2021 году стоимость доставки выросла почти в 2,5 раза. Но по сравнению с нынешними реалиями тот год уже кажется Хохлову не таким уж плохим — сейчас стоимость доставки выросла еще на 50—70%.

Главной своей задачей он назвал сохранение компании, рабочих мест в бренде и на партнерских фабриках и своевременную выплату зарплат сотрудникам — а их в компании около тысячи человек.

Надо идти дальше. Если не ты, то кто это сделает за тебя? Я считаю, что мы все должны брать себя в руки, идти и делать,

— заключила Марина Голомаздина, соосновательница бренда.

Ранее Spletnik тоже пообщался с российскими дизайнерами и экспертами рынка и выяснил, какие перспективы есть у отечественного масс-маркета и сегмента люкс.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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