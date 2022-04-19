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Законы, вступающие в силу с 20 апреля

Законы, вступающие в силу с 20 апреля

21:03  Автор: Ирина Макеева



Субъектам РФ выделят средства на поддержку региональных проектов, направленных на повышение доступности туристических продуктов.

Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных туристических проектов. Средства, в частности, будут выделены на организацию площадки для проведения мероприятия, его рекламу в федеральных и региональных СМИ.

Предельный размер субсидии составляет: не более 50 миллионов рублей — для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых не превысит 25 тысяч человек; не более 100 миллионов рублей — для мероприятий, планируемое количество зрителей которых будет свыше 25 тысяч человек.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2022 года № 618 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие туризма»

 

Установлены направления расходования регионами высвобождаемых в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средств.

Среди таких направлений — поддержка отраслей экономики в условиях внешнего санкционного давления, а также реализация региональных инициатив. Речь, в частности идёт, о федеральных проектах «Жильё», «Развитие туристической инфраструктуры», «Региональная и местная дорожная сеть».

Потраченные на это средства будут учитываться при оценке исполнения обязательств, принятых субъектами РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2022 года № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 

Скорректирован порядок выделение грантов на оказание господдержки научно-образовательных центров мирового уровня.

Так, внесены изменения в процедуры приема заявок и создания конкурсной комиссии, а также в порядок уточнения программы деятельности центров. Обновлена формула расчета базового размера суммы гранта на финансовый год, и скорректирован перечень затрат, финансируемых за его счет.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 634 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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