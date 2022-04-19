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Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек

Жигалова заявила, что Прохор Шаляпин любит и дедушек и бабушек
По словам журналистки, певец Прохор Шаляпин прославился своей любовью к пожилым людям. Журналистка Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» высказалась о музыканте Прохоре Шаляпине, его ориентации и любовных похождениях исполнителя. «Шаляпин хочет открыть в России дом престарелых. А кто там будет? Бабушки или дедушки? Или все вместе? Как известно, Прохор Шаляпин демонстрирует везде свою любовь к бабушкам. У него были браки со старушками. Но мне периодически говорят, что к обеспеченным дедушкам он тоже неравнодушен. Поэтому я думаю, что там будет широкий спектр», сказала Алена Жигалова.
Прохор Шаляпин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Алена Жигалова, Прохор Шаляпин может уже не искать старых теток, которых можно развести. «Можно будет приезжать в дом престарелых и делать себе новую пиар-историю», — заявила она. Ранее Прохор Шаляпин обмолвился, что действительно мечтает открыть в России сеть домов престарелых. Правда, он не уточнял, когда именно это случится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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