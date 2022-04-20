20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота

Как может выглядеть собачье счастье? Это поездка на автомобиле с любимым хозяином. Любой пёс будет вне себя от радости, рассматривая проплывающие мимо пейзажи через окно и вдыхая прохладный, свежий воздух. Однако ни один уважающий себя питомец не будет просто сидеть на месте и наслаждаться красивыми видами. Он обязательно вычудит что-то смешное.

Автомобильные поездки с пёсиками часто наполнены забавными моментами. Хозяева всегда стараются их запечатлеть и поделиться получившимися снимками в социальных сетях. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Так выглядит настоящее счастье

Безопасность превыше всего

Собаку нельзя оставлять одну в машине даже в умеренно тёплую погоду (25-27оС). Делать этого не стоит даже при условии приоткрытого окна. Салон автомобиля разогревается в течение 10-20 минут до опасных температур, которые могут грозить питомцу тепловым ударом.

Восхитительная улыбка

Когда всё понятно и без слов

Чую, пахнет весной

Если вы любите путешествовать на машине вместе с вашим псом, то обязательно позаботьтесь о его безопасности. Лучше всего, если он будет сидеть на заднем сидении авто или в специально оборудованном багажнике. Безопасно зафиксировать питомца можно при помощи шлейки с креплением.

Давай! Поехали уже!

Нет, это не монстр. Просто пёс дышит свежим воздухом

Спасибо, что подсадил, теперь обзор куда лучше

Поездка у собаки должна ассоциироваться с чем-то приятным. Не заставляйте питомца кататься на машине, если это доставляет ему стресс и волнение. Собака должна запрыгивать в салон или багажник абсолютно добровольно.

Водитель грузовика?

Главное, продолжай давить на газ

Так ведёт себя собака моей мамы в машине

Леди, я прекрасно знаю, что вкусняшки хранятся в вашей сумке!

Маааам! Может уже поедем домоооооой??

Кажется, он всем доволен. Этот язык выше всяких похвал

Ничего особенного, просто сенбернар в очках

Когда от удовольствия глаза в буквальном смысле лезут на лоб

После утомительной поездки можно и вздремнуть

Почему собаки так любят путешествовать на автомобиле? Автопрогулки подпитывают их любовь к путешествиям и охоте. У питомцев появляется отличная возможность насытиться впечатлениями, исследовать новые места, звуки и запахи.

Остановись мгновение, ты прекрасно

Когда очень хочется бибикнуть

Это же Сосисочка из «Сезона охоты»!

Этой собаке плевать на всё, она просто крута

У этой собаки даже есть собственный водитель!

Похоже, что водитель только что очень забавно разыграл собаку и она теперь дуется.

Люди, помогите пожалуйста! Я не умею водить

Эта собака упала с автомобильного сиденья

У нас есть ещё фотографии собак, которые превратили поездку в автомобиле в настоящую комедию.