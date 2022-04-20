20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
Как может выглядеть собачье счастье? Это поездка на автомобиле с любимым хозяином. Любой пёс будет вне себя от радости, рассматривая проплывающие мимо пейзажи через окно и вдыхая прохладный, свежий воздух. Однако ни один уважающий себя питомец не будет просто сидеть на месте и наслаждаться красивыми видами. Он обязательно вычудит что-то смешное.
Автомобильные поездки с пёсиками часто наполнены забавными моментами. Хозяева всегда стараются их запечатлеть и поделиться получившимися снимками в социальных сетях. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Так выглядит настоящее счастье
Безопасность превыше всего
Собаку нельзя оставлять одну в машине даже в умеренно тёплую погоду (25-27оС). Делать этого не стоит даже при условии приоткрытого окна. Салон автомобиля разогревается в течение 10-20 минут до опасных температур, которые могут грозить питомцу тепловым ударом.
Восхитительная улыбка
Когда всё понятно и без слов
Чую, пахнет весной
Если вы любите путешествовать на машине вместе с вашим псом, то обязательно позаботьтесь о его безопасности. Лучше всего, если он будет сидеть на заднем сидении авто или в специально оборудованном багажнике. Безопасно зафиксировать питомца можно при помощи шлейки с креплением.
Давай! Поехали уже!
Нет, это не монстр. Просто пёс дышит свежим воздухом
Спасибо, что подсадил, теперь обзор куда лучше
Поездка у собаки должна ассоциироваться с чем-то приятным. Не заставляйте питомца кататься на машине, если это доставляет ему стресс и волнение. Собака должна запрыгивать в салон или багажник абсолютно добровольно.
Водитель грузовика?
Главное, продолжай давить на газ
Так ведёт себя собака моей мамы в машине
Леди, я прекрасно знаю, что вкусняшки хранятся в вашей сумке!
Маааам! Может уже поедем домоооооой??
Кажется, он всем доволен. Этот язык выше всяких похвал
Ничего особенного, просто сенбернар в очках
Когда от удовольствия глаза в буквальном смысле лезут на лоб
После утомительной поездки можно и вздремнуть
Почему собаки так любят путешествовать на автомобиле? Автопрогулки подпитывают их любовь к путешествиям и охоте. У питомцев появляется отличная возможность насытиться впечатлениями, исследовать новые места, звуки и запахи.
Остановись мгновение, ты прекрасно
Когда очень хочется бибикнуть
Это же Сосисочка из «Сезона охоты»!
Этой собаке плевать на всё, она просто крута
У этой собаки даже есть собственный водитель!
Похоже, что водитель только что очень забавно разыграл собаку и она теперь дуется.
Люди, помогите пожалуйста! Я не умею водить
Эта собака упала с автомобильного сиденья
У нас есть ещё фотографии собак, которые превратили поездку в автомобиле в настоящую комедию.