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7 Days To Die, которую добавят в Game Pass, находится не в лучшем состоянии

7 Days To Die, которую добавят в Game Pass, находится не в лучшем состоянии


Вчера стало известно об играх, которые добавят в подписку Game Pass во второй половине апреля. Одна из игр в подборке — 7 Days To Die, игра станет доступна в подписке 26 апреля. Проект выйдет в Game Pass на Xbox и PC. Но у этих версий есть существенные различия.

Версия игры 7 Days To Die для Xbox не развивается уже практически 5 лет, с 2017 года. Тогда как все прошедшие годы игра 7 Days To Die на PC активно получала обновления, в том числе и с новым контентом. В результате, 7 Days To Die на Xbox и PC — это, в данный момент, две абсолютно разные игры. Кроме малого количества контента, игра 7 Days To Die на Xbox имеет множество ошибок, которые игроки нашли за эти годы, но разработчики их не исправили.

В данный момент поддержкой 7 Days To Die на PC занимается студия The Fun Pimps. Она прекратила развитие версии игры для Xbox практически сразу после релиза из-за финансовых трудностей, связанных с банкротством Telltale Games. Стоит сказать, что в 2019 году разработчики 7 Days To Die говорили о своем желании обновить проект на консолях Xbox:

Мы изучаем все варианты, которые в конечном итоге приведут к выпуску новой версии 7 Days для консолей, но это, скорее всего, произойдет после того, как версия для PC станет золотой и может оказаться совершенно новым продуктом или на следующей консоли.

Такие заявления делались еще в 2019 году. Не исключено, что к 26 апреля, когда игра 7 Days To Die появится в Game Pass, разработчики представят обновленную версию проекта для консолей.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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