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8 типов бабников, с которыми встречалась каждая из нас

8 типов бабников, с которыми встречалась каждая из нас

Бабники, они повсюду, куда не плюнь. Может, такова мужская природа, а может, просто мы, женщины, не умеем выбирать. Но согласитесь, что эти 8 типов бабников встречались каждой женщине на ее нелегком жизненном пути.

1. Бабник в стиле "весь такой из себя крутой певец рок-группы"

2. Бабник из соцсетей

3. Бабник в стиле "I'm sexy and I know it"

4. Бабник на одну ночь

5. Бабник в стиле "Я весь такой нежный, ранимый и с тонкой душевной организацией"

6. Бабник-феминист

7. Замаскированный бабник

8. Бабник в стиле "Собака съела мое домашнее задание"

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По материалам: Юмор

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