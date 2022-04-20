Адвокат Максима Галкина был задержан

Как сообщает пресса, адвоката артиста Максима Галкина, Вадима Лялина задержали. СМИ сообщают, что известный адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Аланы Мамаевой, Стаса Костюшкина и Максима Галкина задержан по подозрению в мошенничестве. Задержание звездного юриста произошло в Москве. Пока подробности дела не раскрываются, известно лишь, что Басманный суд уже избрал меру пресечения — 48-летнего Лялина арестовали на два месяца. Его обвиняют по 4 части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие предполагает, что он вымогал деньги у клиентов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. «В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога отказано», — сказали в пресс-службе суда.Вадим Лялин Вадима Лялина называют звездным адвокатом, так как в суде он нередко представлял интересы знаменитостей, в частности, юмориста Максима Галкина, футболиста Романа Широкова, рэпера Ромы Жигана, блогерши Аланы Мамаевой и других, сообщает MK.RU. Сейчас Лялин находится в ИВС на Петровке, в СИЗО его этапируют через несколько дней. В одной камере с ним находится бывший сотрудник правоохранительных органов, которого также подозревают в мошенничестве. Изначально была версия, что при задержании Лялин был в состоянии алкогольного опьянения, но эту версию не подтвердила член ОНК Москвы Ева Меркачева. Его взяли на Воробьевых горах, адвокат не оказывал сопротивления и не получил никаких травм. К слову, в Сети публикуют ролик, как представители спецслужб устроили погоню за шикарным спорткаром Лялина и смогли заблокировать его.