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Адвокат Максима Галкина был задержан

Адвокат Максима Галкина был задержан
Как сообщает пресса, адвоката артиста Максима Галкина, Вадима Лялина задержали. СМИ сообщают, что известный адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Аланы Мамаевой, Стаса Костюшкина и Максима Галкина задержан по подозрению в мошенничестве. Задержание звездного юриста произошло в Москве. Пока подробности дела не раскрываются, известно лишь, что Басманный суд уже избрал меру пресечения — 48-летнего Лялина арестовали на два месяца. Его обвиняют по 4 части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие предполагает, что он вымогал деньги у клиентов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. «В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога отказано», — сказали в пресс-службе суда.
Вадим Лялин Вадима Лялина называют звездным адвокатом, так как в суде он нередко представлял интересы знаменитостей, в частности, юмориста Максима Галкина, футболиста Романа Широкова, рэпера Ромы Жигана, блогерши Аланы Мамаевой и других, сообщает MK.RU. Сейчас Лялин находится в ИВС на Петровке, в СИЗО его этапируют через несколько дней. В одной камере с ним находится бывший сотрудник правоохранительных органов, которого также подозревают в мошенничестве. Изначально была версия, что при задержании Лялин был в состоянии алкогольного опьянения, но эту версию не подтвердила член ОНК Москвы Ева Меркачева. Его взяли на Воробьевых горах, адвокат не оказывал сопротивления и не получил никаких травм. К слову, в Сети публикуют ролик, как представители спецслужб устроили погоню за шикарным спорткаром Лялина и смогли заблокировать его.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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