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Алексей Ягудин осадил Александру Трусову

Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Фигурист Алексей Ягудин жестко высказался об амбициях молодой фигуристки. 17-летняя Александра Трусова, которая еще недавно рыдала навзрыд на Олимпиаде в Пекине и грозила завершить спортивную карьеру, взяла себя в руки и объявила об амбициозных планах на будущее. Обладательница серебряной медали Игр-2022 рассказала, что готова поставить еще один мировой рекорд и выполнить прыжок в пять оборотов, который пока не делает никто из спортсменов. Однако коллеги скептически отнеслись к притязаниям Трусовой, а Алексей Ягудин позволил себе в жесткой форме унизить Александру. Фигурист напомним, что спортсменка пока ни разу не показала чистый прокат своей программы и не имеет в копилке ни одного чемпионского титула.
Алексей Ягудин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — возмутился Ягудин в соцсети. Фигурист отметил, что подобные мечты его коллег обычно заканчиваются провалами, как произошло на Играх-2022 с японцем Юдзуру Ханю, планировавшим сразить публику и судей четверным акселем и в итоге даже не поднявшимся на пьедестал. «Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему все привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — добавил прославленный фигурист. Напомним, Александра Трусова эффектно выступила на зимней Олимпиаде в Пекине. Единственная из фигуристок она исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков, но уступила победу соотечественнице Анне Щербаковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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