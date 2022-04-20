Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная объяснила свой уход из команды тренера Этери Тутберидзе. Два года назад Алена Косторная со скандалом ушла от Этери Тутберидзе. Однако со временем им удалось забыть прежние обиды и вновь начать сотрудничать. Но в прошлом месяце Алена снова неожиданно для всех покинула команду прославленной наставницы. Общественность гадала, неужели Алена вновь показала свой бунтарский характер и ушла от Этери. Однако вскоре выяснилось, что инициатором расторжения договора стала сама Тутберидзе. Хореограф из «Хрустального» Алексей Железняков тогда объяснил поступок тренера ленью фигуристки.Этери Тутберидзе А вот Косторная считает, что ее попросту принижали в команде. «Первым номером, лидером группы я не была никогда. От меня всегда убирали маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю, развращаю всю группу. И мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями я влияю на других», — негодовала девушка в подкасте «Ход коньком». 18-летняя фигуристка уверяет: она никогда не подначивала остальных. «Просто люди не могут думать своей головой и действовать по-своему. Вот она так делает — и я хочу! Не то чтобы я говорила: «А давай сделаем!». Они просто сами шли не в том направлении. А у меня нет жестких рамок: могу тут попробовать, здесь поэкспериментировать... Это как ложиться спать в 11 часов. Но я могу и в час лечь — мне не будет плохо. А кому-то будет! Поэтому считалось, что я развращаю всю группу. Но ведь каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — заявила спортсменка. Напомним, что впервые Алена ушла от Тутберидзе после неприятного случая. Девушка предложила песню для выступления, но ее тут же отклонили. Каково же было ее удивление, когда композицию попросту отдали другой.