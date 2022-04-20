Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5

Вадим Карасев





В июле 2021 года на Playstation 5 и PC (в Epic Games Store) состоялся релиз игры Arcadegeddon в раннем доступе. В этом году разработчики выпускают проект на всех платформах, о чем они объявили сегодня. Игра Arcadegeddon выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 5 июля 2022 года.

Arcadegeddon — это игра, в которой сюжет звучит следующим образом: «спасите зал аркадных автоматов от злодейской мегакорпорации, которая пытается разрушить бизнес Гилли, взломав его суперигру». Сама по себе игра представляет экшен от третьего лица, нацеленный на кооператив. В игре после полноценного релиза будет 35 видов оружия, более 30 вариантов врагов и 4 босса.

Разработчики Arcadegeddon обещают реализовать в игре полноценный кроссплатформенный мультиплеер.

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